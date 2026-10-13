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Баварія втратила лідера команди перед матчем Ліги чемпіонів – ЗМІ

Софія Кулай — 13 жовтня 2026, 16:05
Баварія втратила лідера команди перед матчем Ліги чемпіонів – ЗМІ
Мануель Ноєр
Getty Images

Мануель Ноєр не допоможе Баварії у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів-2026/27 проти Вікінга.

Про це інформує BILD.

Напередодні німецький голкіпер травмував ногу та не зіграє у найближчому поєдинку мюнхенців. Очікується, що ворота німецького гранда захищатиме Йонас Урбіг.

У поточному сезоні-2026/27 40-річний воротар взяв участь у 6-ти іграх мюнхенців в усіх турнірах, у яких пропустив 4 голи та 3 поєдинки відіграв на нуль. Тоді як Урбіг пропустив 2 м'ячі у 2-х зустрічах.

Поєдинок Вікінг – Баварія розпочнеться 13 жовтня о 22:00 (за київським часом). Це дебютна зустріч цих клубів.

Нагадаємо, що команда Венсана Компані стартувала у новому розіграші найпрестижнішого єврокубкового турніру з розгромною перемогою над норвезьким Буде-Глімтом (5:0), тоді як Вікінг на виїзді програв німецькому Штутгарту (1:3).

Раніше повідомлялося, що Баварія планує розпочати перемовини з лідером команди Майклом Олісе, запропонувавши йому рекордну зарплату.

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