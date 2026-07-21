Барселона домовилася про трансфер перспективного вінгера з Брюгге

Каталонська Барселона домовилася про перехід лівого вінгера Джессі Бісіву з бельгійського Брюгге.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, клуби вже обмінялися відповідною документацією. Сума контракту склала вісім з половиною мільйонів євро і на додачу до цього двадцять відсотків з майбутнього продажу.

Зауважимо, що 18-річний Бісіву є вихованцем бельгійського Ауд-Геверле Левен, який він покинув у липні 2020 року та перейшов до "чорно-синіх".

У сезоні-25/26 нападник провів в юнацькій команді Брюгге 8 матчів й відіграв 15 поєдинків за фарм-клуб "чорно-синіх" Некст, сумарно відзначившись на клубному рівні 3 забитими м'ячами та 1 результативною передачею.

Нагадаємо, що напередодні лондонський Арсенал узгодив трансфер грецького вінгера Брюгге Хрістоса Цоліса.