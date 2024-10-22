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Шахтар зіграє з Арсеналом, Реал прийме Боруссію Д у 3 турі Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 22 жовтня, 07:07
Шахтар зіграє з Арсеналом, Реал прийме Боруссію Д у 3 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 22 жовтня, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Шахтар завітає в гості до лондонського Арсенала, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, (слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні).

Реал Мадрид Андрія Луніна зустрінеться з Боруссією Дортмунд, команди повторять фінал ЛЧ сезону-2023/2024. Також Жирона Віктора Циганкова прийматиме Слован Братиславу, за яку грає Данило Ігнатенко.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд
3 тур, 22 жовтня

19:45 Мілан – Брюгге

19:45 Монако – Црвена Звезда

22:00 Арсенал – Шахтар Донецьк

22:00 Астон Вілла – Болонья

22:00 Жирона – Слован Братислава

22:00 ПСЖ – ПСВ

22:00 Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд

22:00 Штурм Грац – Спортинг

22:00 Ювентус – Штутгарт

Після двох турів Шахтар має лише одне очко в активі, натомість Арсенал набрав чотири бали. Команда Маріно Пушича раніше зіграла внічию з Болоньєю (0:0) та розгромно програла Аталанті (0:3).

Арсенал (Лондон) Астон Вілла Болонья Боруссія Дортмунд Брюгге Жирона Ліга чемпіонів Мілан Монако ПСВ ПСЖ Реал Мадрид Слован Спортинг Віктор Циганков Црвена Звезда Штутгарт Ювентус Данило Ігнатенко Штурм Грац Шахтар Донецьк

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