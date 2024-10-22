Шахтар зіграє з Арсеналом, Реал прийме Боруссію Д у 3 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 22 жовтня, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Шахтар завітає в гості до лондонського Арсенала, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, (слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні).

Реал Мадрид Андрія Луніна зустрінеться з Боруссією Дортмунд, команди повторять фінал ЛЧ сезону-2023/2024. Також Жирона Віктора Циганкова прийматиме Слован Братиславу, за яку грає Данило Ігнатенко.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд

3 тур, 22 жовтня

19:45 Мілан – Брюгге

19:45 Монако – Црвена Звезда

22:00 Арсенал – Шахтар Донецьк

22:00 Астон Вілла – Болонья

22:00 Жирона – Слован Братислава

22:00 ПСЖ – ПСВ

22:00 Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд

22:00 Штурм Грац – Спортинг

22:00 Ювентус – Штутгарт

Після двох турів Шахтар має лише одне очко в активі, натомість Арсенал набрав чотири бали. Команда Маріно Пушича раніше зіграла внічию з Болоньєю (0:0) та розгромно програла Аталанті (0:3).