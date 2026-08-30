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Лідс може зробити нову пропозицію Челсі щодо Мудрика – журналіст

Софія Кулай — 30 серпня 2026, 09:07
Лідс може зробити нову пропозицію Челсі щодо Мудрика – журналіст
Михайло Мудрик
Getty Images

Лідс може зробити нову пропозицію Челсі щодо потенційного трансферу Михайла Мудрика.

Про це повідомив відомий журналіст та інсайдер Бен Джейкобс.

Англійський клуб може продовжити переконувати "аристократів", з якими одного разу перемовини вже зайшли у глухий кут.

Раніше повідомлялося, що лондонці відхилили дві спроби "павичів" щодо підписання українського лівого вінгера, який прагне продовжити кар'єру в Англії. Начебто він не проти перейти у Лідс, попри варіант із орендою у французький Страсбур. Головний тренер Лідса Даніель Фарке вже прокоментував чутки про інтерес англійського клубу до Михайла.

Журналіст зазначив, що інші команди АПЛ також зацікавлені у придбанні Мудрика. Вже була інформація, що на 25-річного футболіста претендують Тоттенгем, Брентфорд і Ковентрі.

Нагадаємо, що вінгер встиг взяти участь у трьох контрольних матчах "синіх" після відбуття дискваліфікації. Він виходив на заміну в іграх проти Ювентуса, Мілана та малайзійського клубу Джохор Дарул Тазім.

Пізніше стало відомо, що Мудрик отримав новий ігровий номер – 33-й. Утім, водночас лондонські ЗМІ стверджують, що українець із низкою інших гравців тренується окремо від першої команди Челсі, оскільки клуб хоче з ними всіма попрощатися у це літнє трансферне вікно.

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Лідс Челсі Михайло Мудрик

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