Лідс може зробити нову пропозицію Челсі щодо Мудрика – журналіст

Лідс може зробити нову пропозицію Челсі щодо потенційного трансферу Михайла Мудрика.

Про це повідомив відомий журналіст та інсайдер Бен Джейкобс.

Англійський клуб може продовжити переконувати "аристократів", з якими одного разу перемовини вже зайшли у глухий кут.

Раніше повідомлялося, що лондонці відхилили дві спроби "павичів" щодо підписання українського лівого вінгера, який прагне продовжити кар'єру в Англії. Начебто він не проти перейти у Лідс, попри варіант із орендою у французький Страсбур. Головний тренер Лідса Даніель Фарке вже прокоментував чутки про інтерес англійського клубу до Михайла.

Журналіст зазначив, що інші команди АПЛ також зацікавлені у придбанні Мудрика. Вже була інформація, що на 25-річного футболіста претендують Тоттенгем, Брентфорд і Ковентрі.

Нагадаємо, що вінгер встиг взяти участь у трьох контрольних матчах "синіх" після відбуття дискваліфікації. Він виходив на заміну в іграх проти Ювентуса, Мілана та малайзійського клубу Джохор Дарул Тазім.

Пізніше стало відомо, що Мудрик отримав новий ігровий номер – 33-й. Утім, водночас лондонські ЗМІ стверджують, що українець із низкою інших гравців тренується окремо від першої команди Челсі, оскільки клуб хоче з ними всіма попрощатися у це літнє трансферне вікно.