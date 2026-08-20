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Мудрика відсторонили від тренувань Челсі

Олег Дідух — 20 серпня 2026, 14:02
Мудрика відсторонили від тренувань Челсі
Михайло Мудрик
Getty Images

Челсі відсторонив українського вінгера Михайла Мудрика від тренувань першої команди.

Про це повідомляє Football.London.

Окрім Мудрика, окремо від команди тренуватимуться також Ніколас Джексон, Ліам Делап, Тосін Адарабіойо, Мамаду Сарр, Аарон Ансельміно, Марк Гію, Аксель Дісасі, Омарі Келліман, Давид Датро Фофана, Калеб Вайлі та Девід Вашингтон.

Всіх них Челсі хоче позбутися до кінця трансферного вікна – або на правах оренди, або шляхом повноцінного трансферу. У випадку з Мудриком Челсі шукає варіант із орендою. Наразі найбільш імовірним варіантом є Ковентрі.

Напередодні Мудрик отримав новий ігровий номер у Челсі (33-й). Нагадаємо, цього літа Михайло повернувся у футбол після того, як термін дії його допінгової дискваліфікації скоротили.

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