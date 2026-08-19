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Мудрик отримав новий ігровий номер у Челсі

Олег Дідух — 19 серпня 2026, 20:01
Мудрик отримав новий ігровий номер у Челсі
Михайло Мудрик
Getty Images

Вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав новий ігровий номер у Челсі.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

У новому сезоні Мудрик виступатиме за Челсі під 33-м номером. Нагадаємо, після переходу з Шахтаря Михайло спершу грав під 15-м номером, потім – під 10-м. Зараз ці номери зайняті Ніколя Джексоном і Коулом Палмером відповідно. У передсезонних контрольних матчах українець виходив на поле під 43-м номером.

Нагадаємо, цього літа Мудрик повернувся у футбол після того, як термін дії його допінгової дискваліфікації скоротили. Українець може відправитися в оренду, найімовірнішим варіантом наразі називається Ковентрі.

В січні 2023 року Челсі віддав за Мудрика донецькому Шахтареві 70 мільйонів євро.

Челсі Михайло Мудрик

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