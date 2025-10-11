Судаков покинув розташування збірної України

Півзахисник збірної України Георгій Судаков залишив розташування команди.

Про це повідомляє УАФ.

Через травму, отриману в матчі проти Ісландії, півзахисник національної команди повернувся в Бенфіку, де пройде подальше обстеження пошкодження.

Нагадаємо, в першому таймі Судаков в ігровому епізоді зіткнувся з суперником, пошкодивши плече.

Збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.