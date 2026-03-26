Судаков: Дуже скучив за збірною України

Сергій Шаховець — 26 березня 2026, 16:49
Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився враженнями від перебування в таборі "синьо-жовтих".

Про це 23-річний футболіст розповів в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

Хавбек Бенфіки зізнався, що у Португалії дуже скучив за партнерами по збірній.

"Дуже скучив за збірною України, за хлопцями. По атмосфері та українській мові. Поспілкуватись – цього не вистачало дуже", – сказав Судаков.

Напередодні тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим визначився із заявкою на матч проти Швеції. До переліку потрапив Георгій Судаков, який через травму пропустив три останні матчі групового турніру відбору на ЧС-2026.

Поєдинок Україна – Швеція в межах плейоф відбору на ЧС-2026 відбудеться у четвер, 26 березня. Гра у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Переможець протистояння у фіналі зіграє проти тріумфатора пари Польща – Албанія.

Раніше повідомлялося, що Бенфіку оштрафували за расистські вигуки вболівальників у матчі Ліги чемпіонів проти Реала.

Збірна України з футболу Георгій Судаков

