Левандовський: Мені сподобалося, як грала молодь Барселони

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовський задоволений грою молодих гравців клубу у матчі 1 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 проти Валенсії.

Його слова передає Marca.

"Дуже складний матч, складне поле, але радий, що ми змогли перемогти. Тепер у нас є цілий тиждень, щоб підготуватися до наступного матчу. У нас була мета — зрівняти рахунок до кінця першого тайму, і ми це зробили. В останні хвилини матчу ми тримали гру під контролем. Мені дуже сподобалося, як молоді гравці проявили себе в цьому матчі", — сказав гравець.

Варто зазначити, що поляк оформив дубль, спочатку на 45+5 хвилині, а потім на 48. Поєдинок між Барселоною та Валенсією відмітився унікальним досягненням каталонців. У складі "блаугранас" вийшли одразу три гравці, що молодші за 18 років.

Нагадаємо, напередодні відбулися 4 стартових матчі нового сезону Ла Ліги, три з яких не визначили без переможця. Жирона без Віктора Циганкова зіграла внічию з Бетісом, Хетафе розписав мирову з Атлетиком з Більбао та Севілья з Лас-Пальмасом не виявили сильнішого.

Єдиний матч, в якому був переможець — зустріч Сельти проти Алавеса, проте і там вирішальний гол забили на останніх хвилинах зустрічі.