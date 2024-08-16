Сельта вирвала перемогу над Алавесом у 1 турі Ла Ліги

Сьогодні, 16 серпня, відбувся матч 1 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 за участю Сельти та Алавеса.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Першими відзначились гості. На 17 хвилині забив нападник Алавеса Кіке Гарсія. Сельта могла відігратись ще на останніх хвилинах першого тайму, проте гол скасували через офсайд.

Проте на 66 хвилині Вілліот Сведберг таки відновив рівновагу в зустрічі, а на останніх хвилинах Яго Аспас вивів господарів уперед. Зазначимо, що це перша перемога Сельти з 2015 року в першому матчі Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

1 тур, 16 серпня

Сельта Віго — Алавес 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Гарсія, 1:1 - 66 Сведберг, 2:1 - 84 Аспас

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще 1 матч іспанського чемпіонату між Лас-Пальмасом та Севільєю. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні відбулися 2 стартових матчі нового сезону Ла Ліги. Жирона без Віктора Циганкова зіграла внічию з Бетісом, а Хетафе розписав мирову з Атлетиком з Більбао.