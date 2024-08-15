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Атлетик та Хетафе розписали мирову в матчі-відкритті Ла Ліги сезону-2024/25

Микола Дендак — 15 серпня, 22:29
Атлетик та Хетафе розписали мирову в матчі-відкритті Ла Ліги сезону-2024/25
Getty Images

Сьогодні, 15 серпня, відбувся матч-відкриття нового сезону іспанської Ла Ліги між Атлетиком з Більбао та Хетафе.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. На гол півзахисника господарів Оіана Сансета в першому таймі відповів Крісантус Уче в середині другої 45-хвилинки.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
1 тур, 15 серпня

Атлетик — Хетафе 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Сансет, 1:1 - 64 Уче

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться ще 1 матч. Каталонська Жирона, за яку виступає українець Віктор Циганков, зустрінеться з Бетісом. Початок матчу — о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, що українець пропустить гру через вірусне захворювання. Також через це поєдинок пропустять Ману Вальєхо та Валері Фернандес.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хетафе Атлетик

Атлетик

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