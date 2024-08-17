Чергова нічия: Осасуна та Леганес розписали мирову в 1 турі Ла Ліги
Сьогодні, 17 серпня, відбувся матч 1 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 між Осасуною та Леганесом.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Першими відзначились гості. На 22 хвилині зустрічі Хуан Крус вивів свою команду вперед. Проте у другому таймі воротар Леганеса Хуан Соріано відзначився у власних воротах.
Осасуна — Леганес 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Крус, 1:1 - 79 Соріано (а.г.)
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще 1 матч іспанського чемпіонату між Валенсією та Барселоною. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні відбулися 4 стартових матчі нового сезону Ла Ліги, три з яких не визначили без переможця. Жирона без Віктора Циганкова зіграла внічию з Бетісом, Хетафе розписав мирову з Атлетиком з Більбао та Севілья з Лас-Пальмасом не виявили сильнішого.
Єдиний матч, в якому був переможець — зустріч Сельти проти Алавеса, проте і там вирішальний гол забили на останніх хвилинах зустрічі.