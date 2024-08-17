Барселона встановила унікальне досягнення в матчі 1 туру Ла Ліги проти Валенсії
Поєдинок першого туру іспанського чемпіонату між Барселоною та Валенсією відмітився унікальним досягненням каталонців.
Про це повідомляє OptaJose.
У складі "блаугранас" вийшли одразу три гравці, що молодші за 18 років. Це Ламін Ямал, Пау Кубарсі та Марк Берналь. Таким чином Барселона є єдиною командою Ла Ліги з таким досягненням, принаймні з 1998 року.
Зазначимо, що іспанський гранд вперше зробив це ще у другій половині минулого сезону в матчі проти Альмерії в травні 2024 року. Тоді на полі теж були Ямал та Кубарсі, а третім юним талантом став Ектор Форт.
Нагадаємо, напередодні Барселону очолив Ганс-Дітер Флік, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.
Раніше "блаугранас" після 18 років гри за команду покинув півзахисник Сержі Роберто.