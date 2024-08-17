Барселона встановила унікальне досягнення в матчі 1 туру Ла Ліги проти Валенсії

Поєдинок першого туру іспанського чемпіонату між Барселоною та Валенсією відмітився унікальним досягненням каталонців.

Про це повідомляє OptaJose.

У складі "блаугранас" вийшли одразу три гравці, що молодші за 18 років. Це Ламін Ямал, Пау Кубарсі та Марк Берналь. Таким чином Барселона є єдиною командою Ла Ліги з таким досягненням, принаймні з 1998 року.

Зазначимо, що іспанський гранд вперше зробив це ще у другій половині минулого сезону в матчі проти Альмерії в травні 2024 року. Тоді на полі теж були Ямал та Кубарсі, а третім юним талантом став Ектор Форт.

3 - Barcelona are the only team to have started three under-18 players in a @LaLiga match since at least 1998/99, doing so twice already: v Almería in May 2024 (Yamal, Cubarsí and Fort) and today v Valencia (Yamal, Cubarsí and Bernal).



Youth. pic.twitter.com/cAzrAiz2Cx — OptaJose (@OptaJose) August 17, 2024

Нагадаємо, напередодні Барселону очолив Ганс-Дітер Флік, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.

Раніше "блаугранас" після 18 років гри за команду покинув півзахисник Сержі Роберто.