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Барселона встановила унікальне досягнення в матчі 1 туру Ла Ліги проти Валенсії

Микола Дендак — 17 серпня, 23:41
Барселона встановила унікальне досягнення в матчі 1 туру Ла Ліги проти Валенсії
Getty Images

Поєдинок першого туру іспанського чемпіонату між Барселоною та Валенсією відмітився унікальним досягненням каталонців.

Про це повідомляє OptaJose.

У складі "блаугранас" вийшли одразу три гравці, що молодші за 18 років. Це Ламін Ямал, Пау Кубарсі та Марк Берналь. Таким чином Барселона є єдиною командою Ла Ліги з таким досягненням, принаймні з 1998 року.

Зазначимо, що іспанський гранд вперше зробив це ще у другій половині минулого сезону в матчі проти Альмерії в травні 2024 року. Тоді на полі теж були Ямал та Кубарсі, а третім юним талантом став Ектор Форт.

Нагадаємо, напередодні Барселону очолив Ганс-Дітер Флік, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.

Раніше "блаугранас" після 18 років гри за команду покинув півзахисник Сержі Роберто.

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