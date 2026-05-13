Шахтар – Оболонь: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Шахтар вдома прийматиме Оболонь.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є "гірники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,22. Нічия – 6,50. Виграш гостей – 14,00.

Поєдинок відбудеться 13 травня на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Востаннє команди грали між собою 22 листопада 2025 року. Тоді донеччани розгромили суперника з рахунком 6:0.

Зазначимо, що на цей поєдинок Шахтар вийде вже у статусі новоспеченого чемпіона УПЛ, а "пивовари" поки посідають 12-те місце в турнірній таблиці. Вони мають у своєму активі 66 і 28 очок відповідно.

