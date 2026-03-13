Тренер Леха оцінив рівень Шахтаря після поразки в Лізі конференцій

Головний тренер Леха Нільс Фредеріксен підбив підсумки першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Шахтаря (1:3).

Його слова із пресконференції передає пресслужба клубу.

Фахівець віддав належне супернику. Він заявив, що в чемпіонаті Польщі команди не мають такого рівня, як "гірники".

"Я думаю, що всі ми бачили, що наші суперники мали високу якість. Я теж відчував із-за бокової лінії, що вони були фізично сильні, швидкі та добре працювали з м'ячем. Наш опонент був на значно вищому рівні, ніж команди, з якими ми зазвичай граємо в Екстраклясі", – сказав Фредеріксен.

Данський тренер заявив, що його підопічні могли зіграти краще. Він назвав аспекти, через які не вдалось здобути позитивний результат.

"Ми повинні поставити собі запитання: чого можемо вимагати від власної гри, щоб вона мала кращий вигляд. Сьогодні нам бракувало належної якості у володінні м'ячем, що призводило до втрат і дозволяло супернику проводити атаки. Це також ускладнювало нашу ситуацію – нам трохи бракувало спокою з м'ячем. Якби ми його мали, результат для нас був би кращим", – заявив фахівець.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

