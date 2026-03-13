Українська правда
Шедевр гравця Шахтаря претендує на найкращий гол дня в Лізі конференцій

Денис Іваненко — 13 березня 2026, 09:18
Шедевр гравця Шахтаря претендує на найкращий гол дня в Лізі конференцій
Гол Ісаке Сілва
ФК Шахтар

У четвер, 12 березня, було зіграно вісім матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій і, за їхніми результатами, УЄФА зробила добірку найкращих голів ігрового дня.

Їх пресслужба організації опублікувала в соцмережі X.

На найкраще взяття воріт претендують чотири футболісти. Серед них опинився й півзахисник Шахтаря Ісаке Сілва.

Бразилець поставив крапку в матчі проти Леха, забивши ударом через себе. "Гірники" здобули перемогу з рахунком 3:1.

Його конкурентами є форвард Райо Вальєкано Алемао, півзахисник Фіорентини Шер Ндур і вінгер АЕК Абубакарі Койта. Проголосувати можна тут.

Нагадаємо, що Ісаке виступає за Шахтар із серпня 2025 року. Він провів за донецький клуб 23 поєдинки, у яких забив 5 голів і віддав стільки ж асистів.

Матч-відповідь Шахтар – Лех відбудеться 19 березня у Кракові. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

