Шедевр гравця Шахтаря претендує на найкращий гол дня в Лізі конференцій
У четвер, 12 березня, було зіграно вісім матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій і, за їхніми результатами, УЄФА зробила добірку найкращих голів ігрового дня.
Їх пресслужба організації опублікувала в соцмережі X.
На найкраще взяття воріт претендують чотири футболісти. Серед них опинився й півзахисник Шахтаря Ісаке Сілва.
Бразилець поставив крапку в матчі проти Леха, забивши ударом через себе. "Гірники" здобули перемогу з рахунком 3:1.
Його конкурентами є форвард Райо Вальєкано Алемао, півзахисник Фіорентини Шер Ндур і вінгер АЕК Абубакарі Койта. Проголосувати можна тут.
Нагадаємо, що Ісаке виступає за Шахтар із серпня 2025 року. Він провів за донецький клуб 23 поєдинки, у яких забив 5 голів і віддав стільки ж асистів.
Матч-відповідь Шахтар – Лех відбудеться 19 березня у Кракові. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.