Желізко опинився у збірній туру чемпіонату Польщі

Український півзахисник Лехії Іван Желізко потрапив у символічну збірну 32 туру польської Екстракляси за версією статистичного порталу SofaScore.

Його команда поступилась Відзеву з рахунком 1:3. Саме 25-річний львів'янин забив єдиний гол гданського колективу в цій зустрічі.

За свій виступ Желізко отримав оцінку 8,1. А найкращим гравцем туру визнали Себастьяна Бергера, який забив два м'ячі та віддав асист у матчі проти Лехії.

Зазначимо, що Желізко виступає в гданську команду з серпня 2023 року. Загалом він провів за неї 86 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 9 асистів.

Нагадаємо, що в цьому турі Екстракляси повернувся на поле після тривалої паузи український півзахисник Владислав Кочергін. Він через серйозну травму коліна пропустив майже рік.