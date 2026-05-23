Лехія Гданськ з п'ятьма українцями вилетіла з Екстракляси

Володимир Слюсарь — 23 травня 2026, 22:35
Гданська Лехія вилетіла з найвищого дивізіону чемпіонату Польщі – Екстракляси.

Команда з 38 балами залишила елітний польський дивізіон і наступного сезону гратиме в польській Першій лізі.

Найвищим результатом у турнірній таблиці Екстракляси для Лехії стала дев'ята позиція протягом 28-30 туру.

Разом із клубом пониження у класі зазнали одразу п'ятеро українських футболістів. Зокрема, у складі команди з Екстракляси вилетіли Богдан Сарнавський, Максим Дячук, Іван Желізко, Антон Царенко та Богдан Вʼюнник.

Нагадаємо, що у 33 турі познаньський Лех достроково став чемпіоном Польщі, вигравши десятий титул в історії клубу.

