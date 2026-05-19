Клуб Русина вилетів зі польської Екстракляси

Арка з міста Гдиня, за яку виступає український нападник Назарій Русин, вилетіла з польської Екстракляси за тур до фінішу чемпіонату.

Напередодні, 18 травня, Арка в 33 турі Екстракляси вдома програла з рахунком 2:3 останній команді чемпіонату, Термаліці. Русин цей матч пропускав через перебір жовтих карток.

Після цієї поразки Арка за тур до фінішу сезону відстає на 3 очки від Відзєва (Лодзь), який посідає рятівне 15 місце у турнірній таблиці. При цьому, Арка поступається Відзєву за особистими матчами (0:0, 0:2), що робить неможливим збереження прописки в еліті.

Нагадаємо, права на Русина належать Сандерленду, за Арку він виступає на правах оренди. У поточному сезоні на рахунку 27-річного українського нападника 4 голи в 25 матчах у всіх турнірах.