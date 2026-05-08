Кочергін вперше вийшов на поле майже через рік після травми ноги

Владислав Кочергін на полі в матчі Ракув – Корона Кєльце

Український напівзахисник Владислав Кочергін вперше вийшов на поле за майже рік після важкої травми коліна.

Він зіграв у матчі Ракув – Корона Кєльце в 32 турі Екстракляси, замінивши Марко Булата.

Востаннє Кочергін виходив на поле 24 травня 2025 року в матчі Ракув – Відзев Лодзь.

У червні 2025 року український півзахисник отримав важкі травми коліна – розрив хрестоподібних зв'язок і пошкодження меніска. 29-річному українцеві довелося перенести операцію. З того часу Кочергін на поле не виходив. Тренування з Ракувом він відновив 1 квітня.

Кочергін виступає за Ракув із березня 2022 року. Його контракт діє до кінця червня поточного року, трансферна вартість наразі оцінюється в 1,5 мільйона євро.

До Ракува Кочергін виступав за Дніпро та луганську Зорю. У вересні 2021 року провів один матч за збірну України – товариський поєдинок проти Чехії, у якому вийшов на поле на 14 хвилин.