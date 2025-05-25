Відома потенційна зарплата легенди Манчестер Сіті в Наполі

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брейне може влітку стати гравцем Наполі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

"Партенопейці" запропонували 33-річному футболісту контракт на три роки та зарплату за весь період у розмірі 27 млн євро.

🚨🔵 More on Kevin De Bruyne. Napoli have planned more contacts to try seal the agreement early next week, right after his final game with Man City.



Three year deal on the table, package worth €27m salary in three years including signing fee.



Decision expected by next week. pic.twitter.com/7hcaaa9A4j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2025

Окрім того, Де Брейне запропонують підписний бонус, сума якого наразі невідома. Клуб очікує відповіді, але продовжує контакти з представниками бельгійця, бажаючи досягти угоди одразу по завершенню сезону АПЛ.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.

Раніше стало відомо, що бельгієць не хоче грати за Манчестер Сіті на клубному чемпіонаті світу на умовах короткострокового контракту, як це зробили Баварія та Мюллер.