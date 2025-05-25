Відома потенційна зарплата легенди Манчестер Сіті в Наполі
Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брейне може влітку стати гравцем Наполі.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
"Партенопейці" запропонували 33-річному футболісту контракт на три роки та зарплату за весь період у розмірі 27 млн євро.
Окрім того, Де Брейне запропонують підписний бонус, сума якого наразі невідома. Клуб очікує відповіді, але продовжує контакти з представниками бельгійця, бажаючи досягти угоди одразу по завершенню сезону АПЛ.
Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.
Раніше стало відомо, що бельгієць не хоче грати за Манчестер Сіті на клубному чемпіонаті світу на умовах короткострокового контракту, як це зробили Баварія та Мюллер.