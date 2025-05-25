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Відома потенційна зарплата легенди Манчестер Сіті в Наполі

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 09:21
Відома потенційна зарплата легенди Манчестер Сіті в Наполі
Кевін де Брейне
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брейне може влітку стати гравцем Наполі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

"Партенопейці" запропонували 33-річному футболісту контракт на три роки та зарплату за весь період у розмірі 27 млн євро.

Окрім того, Де Брейне запропонують підписний бонус, сума якого наразі невідома. Клуб очікує відповіді, але продовжує контакти з представниками бельгійця, бажаючи досягти угоди одразу по завершенню сезону АПЛ.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.

Раніше стало відомо, що бельгієць не хоче грати за Манчестер Сіті на клубному чемпіонаті світу на умовах короткострокового контракту, як це зробили Баварія та Мюллер.

Кевін Де Брейне Манчестер Сіті Наполі Чемпіонат Італії, Серія А

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