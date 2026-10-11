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Аллегрі розповів, як Де Брейне може продовжити свою кар’єру

Олег Дідух — 11 жовтня 2026, 14:10
Аллегрі розповів, як Де Брейне може продовжити свою кар’єру
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

Головний тренер Наполі Массімліано Аллегрі розповів про те, яким чином зірковий бельгійський хавбек Кевін Де Брюйне може продовжити виступи на найвищому рівні.

Слова італійського фахівця наводить Sky Sport Italia.

"Де Брейне – надзвичайний гравець. Якщо почне виконувати роль плеймейкера з глибини поля, стане ще сильнішим і зможе продовжити свою кар'єру. Але йому ця ідея не дуже подобається. Йому хочеться отримувати задоволення від гри ближче до атаки, і сьогодні він провів чудовий матч", – заявив Аллегрі.

Напередодні Наполі в матчі 6 туру Серії А розгромив Фрозіноне з рахунком 3:0. Де Брейне в цьому матчі оформив дубль. Бельгійський хавбек виступає за Наполі з літа 2025 року, коли перейшов вільним агентом із Манчестер Сіті.

Кевін Де Брейне Наполі Массіміліано Аллегрі

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