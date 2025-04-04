Де Брейне оголосив про відхід із Манчестер Сіті

Зірковий півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брейне ухвалив рішення покинути Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону.

Про це повідомив сам 33-річний гравець на своїй сторінці в X (Twitter).

"Футбол привів мене до вас і до цього міста. Я слідував за мрією, не знаючи, що це змінить моє життя. Це місто. Цей клуб. Ці люди... Вони дали мені все. В мене не було вибору, окрім як теж віддати їм все. І вгадайте що? Ми виграли все! Подобається нам це чи ні, але час прощатися. Моя родина та я вдячні цьому місцю. Манчестер назавжди буду в паспортах моїх дітей і, що важливіше, в їхніх серцях. Він завжди буде нашим домом. Ми не можемо достатньо віддячити клуб, місто, персонал, партнерів, друзів та родину за ці 10 років. Кожна історія закінчується, але ця точно була найкращою главою. Давайте насолоджуватися останніми моментами разом", – написав гравець.

Де Брейне перейшов у Манчестер Сіті із Вольфсбурга влітку 2015 року за 76 мільйонів євро. Сумарно провів за англійський клуб 413 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 106 голами.

З Манчестер Сіті Де Брейне 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. У 2020 і 2022 роках визнавався найкращим гравцем сезону в АПЛ.

Контракт бельгійського хавбека діє до літа поточного року, він покине клуб на правах вільного агента.

Наприкінці минулого року повідомлялося про те, що Де Брейне може перейти в Фенербахче.