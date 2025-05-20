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Де Брейне відмовляється грати за Манчестер Сіті на клубному чемпіонаті світу

Олег Дідух — 20 травня 2025, 12:38
Де Брейне відмовляється грати за Манчестер Сіті на клубному чемпіонаті світу
Кевін Де Брейне
Getty Images

Зірковий бельгійський півзахисник Кевін Де Брейне заявив про те, ще не хоче грати за Манчестер Сіті на клубному чемпіонаті світу 2025 року.

33-річного хавбека цитує Reuters.

"Це не має жодного сенсу. Але таке трапляється, коли ви втискаєте нові турніри посеред контрактної ситуації. Я маю дбати про себе, бо якщо я отримаю травму на клубному чемпіонаті світу, що я буду робити?

Ніхто не подбає про мене на той момент. Тож є велика ймовірність, що я, ймовірно, не гратиму. Я не встановлюю правила, я нічого не можу з цим зробити", – заявив бельгієць.

Нагадаємо, контракт Де Брейне з Манчестер Сіті діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений. Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри гравця є Наполі.

Клубний чемпіонат світу відбудеться з 15 червня до 13 липня в США.

Кевін Де Брейне Клубний чемпіонат світу Манчестер Сіті

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