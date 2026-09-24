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Вигравав чемпіонат і Кубок Італії: ексфутболіст збірної Німеччини оголосив про завершення кар'єри

Денис Іваненко — 24 вересня 2026, 11:40
Вигравав чемпіонат і Кубок Італії: ексфутболіст збірної Німеччини оголосив про завершення кар'єри
Дієго Демме
Getty Images

34-річний півзахисник Дієго Демме вирішив повісити бутси на цвях.

Про своє рішення він оголосив в інстаграмі.

Колишній футболіст Лейпцига та Наполі відчув, що настав час завершити кар'єру. Він здійснив свою дитячу мрію та залишає футбол щасливим:

"Ще маленьким хлопчиком я мріяв одного дня грати на великих стадіонах. Я просто хотів грати у футбол – і в якийсь момент мені справді вдалося здійснити цю мрію. Великі матчі, чудові успіхи, але, звичайно, також поразки, невдачі та важкі моменти, які сформували мене й зробили тією людиною, якою я є сьогодні.

Коли я зараз, трохи сумно, пишу ці рядки й озираюся на свою кар'єру, то це була прекрасна футбольна історія, яку довелося пережити тому маленькому хлопчику. Футбол був набагато більшим, ніж просто моєю професією. Він був моїм життям, моєю пристрастю, моєю буденністю – і подарував мені неймовірну кількість особливих людей і моментів".

Зазначимо, що останнім клубом Демме стала Герта. Він залишив берлінську команду наприкінці минулого сезону.

Німець вигравав з Наполі Кубок Італії та Серію А. За збірну Німеччини Дієго зіграв один матч у 2017 році, проте не зміг у ній закріпитись.

Нагадаємо, що напередодні завершив кар'єру також Томас Рінкон. Він здобував такі ж титули у складі Ювентуса.

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