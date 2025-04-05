Мюллер підписав короткостроковий контракт з Баварією

Мюнхенська Баварія та Томас Мюллер підписали короткостроковий контракт на один місяць.

Про це повідомляє пресслужба "Рекордмайстер".

Угодо буде розрахована до середини липня 2025 року. Таким чином, Мюллер зможе взяти участь на Клубному чемпіонаті світу.

FC Bayern 🤝 @esmuellert_



Der deutsche Rekordmeister wird Müller zur Würdigung seiner großartigen Karriere unter anderem auch mit einem eigenen Abschiedsspiel feiern. Außerdem wurde vereinbart, dass der zweifache Triple-Sieger und Weltmeister seine abschließenden Partien für… pic.twitter.com/R3N1a7xvJA — FC Bayern München (@FCBayern) April 5, 2025

Турнір проходитиме у США з 15 червня по 13 липня. У найкращому для Баварії та футболіста випадку, прощальним матчем нападника буде фінал КЧС.

Мюллер потрапив у академію Баварії у 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 743 матчі та забив у них 247 голів. 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів.

Сьогодні сторони оголосили, що футболіст завершить свої виступи за мюнхенців влітку цього року.