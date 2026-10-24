Наполі представив моторошну форму до Гелловіну: створена на честь міської легенди

Італійський Наполі продовжує дивувати футбольних уболівальників незвичайними дизайнерськими рішеннями. Клуб представив лімітовану форму до Гелловіну, натхненну загадковим персонажем неаполітанського фольклору. Головною особливістю нової екіпіровки стала емблема команди, яка світиться в темряві.

Цього разу джерелом натхнення для неаполітанців став Мунаціелло – таємничий дух із місцевих легенд. За переказами, він може приносити людям як удачу, так і неприємності. Персонажа зазвичай зображують у капюшоні, а його появу в оселі вважають неоднозначним знаком: усе залежить від того, з якими намірами він завітав.

Читайте також : Фото Відомий бренд випустив бутси у стилі легендарного шоколадного батончика

Дизайн польової форми виконаний у чорному кольорі з блакитними акцентами, що відповідають традиційним кольорам Наполі. Особливу увагу привертає клубна емблема, яка світиться в темряві. Графічні елементи навколо неї також відсилають до образу Мунаціелло та його характерного капюшона.

Для воротарів підготували окремий варіант екіпіровки з червоним дизайном. Таким чином клуб зберіг загальну концепцію спеціальної колекції, водночас запропонувавши іншу кольорову гаму для голкіперів.

Раніше повідомлялося, що Лаціо на один із минулих Гелловінів зняв власний фільм жахів, перевдягнувши гравців у персонажів культових горрорів.