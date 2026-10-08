Лідер Наполі відновив тренування після операції на серці

Півзахисник Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней повернувся до тренувань у загальній групі італійського клубу.

Про це повідомляє пресслужба Наполі.

Таким чином, Мактоміней повністю відновився після операції на серці, яку він переніс на початку вересня. Перед поверненням до тренувань він пройшов поглиблену діагностику, яка підтвердила його готовність повернутися в гру.

Нагадаємо, причиною хірургічного втручання стала доброякісна серцева аритмія, яку виявили у 29-річного гравця. Йому провели абляцію.

Мактоміней виступає за Наполі з літа 2024 року. За підсумками сезону-2024/25 його була визнано найкращим гравцем Серії А.

У поточній кампанії Скотт виходив у основі у 2 матчах Наполі в Серії А, сумарно провівши на полі 146 хвилин. Результативними діями не відзначався.