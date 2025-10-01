Каррагер: Ліверпуль – не топова команда, він грає у баскетбол замість футболу

Легендарний захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер висловив незадоволення грою своєї рідної команди в поточному сезоні.

Слова 47-річного англійця наводить Sky Sports.

Вчора, 30 вересня, Ліверпуль зазнав другої поразки поспіль у цій кампанії: після програшу Крістал Пелес (1:2) в АПЛ команда Арне Слота поступилась Галатасараю (0:1) у Лізі чемпіонів.

Каррагер вважає, що "червоні" не грають, як топова команда, і він закликав головного тренера якомога швидше виправити становище.

"Я не спостерігаю за топ-командою. Ліверпуль зараз не грає у футбол, вони грають у баскетбол. Це просто гра від одного кінця поля до іншого, і я не думаю, що топ-команди так грають. Я сказав про це тренеру на самому початку, він знає це набагато краще за мене. Він, безперечно, фантастичний менеджер. Але зараз Ліверпуль перетворився з, я б сказав, професійної команди минулого сезону на команду, яка додала трохи зіркового блиску завдяки новим трансферам.І вони нічого не виграли в атаці, але багато втратили в обороні", –сказав Каррагер.

На думку переможця Ліги чемпіонів 2005 року, для Арне Слота настав час "працювати по-справжньому".

"Я думаю, що для менеджера минулий сезон був настільки гладким, що тепер йому доведеться по-справжньому заробляти свої гроші. Він зробив це минулого сезону, виграв Прем'єр-лігу, неймовірно. Але там є кілька проблем, які він повинен вирішити, і буде дуже цікаво подивитися, як він це зробить, адже він витратив багато грошей. Ньюкасл "розмазав" Ліверпуль у другій половині матчу. Ньюкасл грав у меншості. Такого не може бути. Крістал Пелес створив сім гольових моментів. Це більше, ніж будь-яка інша команда дозволила в АПЛ за весь сезон. Ліверпуль – чемпіон. Це було очікувано. Це не є шоком. І менеджер повинен це виправити".

Незважаючи на провальний відрізок, Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці АПЛ, заробивши 15 очок у шести стартових турах. Мерсисайдці на два бали випереджають найближчого переслідувача в особі Арсеналу.

Нагадаємо, що і сам головний тренер Ліверпуля Арне Слот залишився не в захваті від гри своєї команди у матчі проти Галатасарая.

До того ж, у єврокубковому поєдинку травмувалися два важливі гравці, причому один з них точно пропустить матч наступного туру АПЛ проти Челсі.