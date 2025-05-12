Каррагер засудив свист фанатів Ліверпуля на адресу Александера-Арнольда

Колишній захисник і капітан Ліверпуля Джеймі Каррагер не підтримує дії фанатів "Червоних", які засвистують гравця команди Трента Александера-Арнольда.

Легендарного захисника цитує BBC.

"Я не вважаю, що будь-хто, хто виходить у червоній футболці, старається здобути перемогу для клубу і бореться за трофеї, заслуговує на свист. Розчарування – природне, я це розумію. Але підтримка повинна бути навіть у складні моменти", – заявив Каррагер.

Негативне ставлення фанатів Ліверпуля до Александера-Арнольда пов’язане з тим, що він покине клуб наприкінці сезону вільним агентом і перейде у Реал. 26-річний захисник є вихованцем Ліверпуля.

У поточному сезоні на рахунку Александера-Арнольда 4 голи та 8 асистів у 43 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.