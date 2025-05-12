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Каррагер засудив свист фанатів Ліверпуля на адресу Александера-Арнольда

Олег Дідух — 12 травня 2025, 12:53
Каррагер засудив свист фанатів Ліверпуля на адресу Александера-Арнольда
Тренр Александер-Арнольд
x.com/LFC

Колишній захисник і капітан Ліверпуля Джеймі Каррагер не підтримує дії фанатів "Червоних", які засвистують гравця команди Трента Александера-Арнольда.

Легендарного захисника цитує BBC.

"Я не вважаю, що будь-хто, хто виходить у червоній футболці, старається здобути перемогу для клубу і бореться за трофеї, заслуговує на свист. Розчарування – природне, я це розумію. Але підтримка повинна бути навіть у складні моменти", – заявив Каррагер.

Негативне ставлення фанатів Ліверпуля до Александера-Арнольда пов’язане з тим, що він покине клуб наприкінці сезону вільним агентом і перейде у Реал. 26-річний захисник є вихованцем Ліверпуля.

У поточному сезоні на рахунку Александера-Арнольда 4 голи та 8 асистів у 43 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.

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