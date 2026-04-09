Наче дивився команду з нижчого дивізіону: Каррагер – про поразку Ліверпуля від ПСЖ

Денис Іваненко — 9 квітня 2026, 11:02
Джеймі Каррагер
The Independent

Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився про поразку рідного клубу від ПСЖ (0:2) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Sky Sports.

Колишній захисник "червоних" був дуже розчарований виступом підопічних Арне Слота. Він вважає, що різниця в рахунку лише у два м'ячі є щастям за такої гри.

"Складалося враження, що дивився команду з нижчого дивізіону. У певному сенсі це хороший результат, бо Ліверпуль міг пропустити 5-6 голів. Просто приголомшлива різниця між двома командами, якщо врахувати минулий сезон. Тоді відповідний матч на "Енфілді" був дійсно напруженим – грали два топклуби.

Команда витратила 450 мільйонів фунтів на трансфери, що, ймовірно, набагато більше, ніж ПСЖ витратив в міжсезоння. І бачити таку різницю тривожно, адже думаєш і не розумієш, як до цього дійшло й усе так погіршилося", – сказав Каррагер.

Зазначимо, що матч-відповідь у Ліверпулі відбудеться 14 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше поразку своєї команди прокоментував тренер "червоних" Арне Слот. Він також визнав, що 0:2 – це не найгірший варіант для Ліверпуля по грі.

Ліверпуль Ліга чемпіонів ПСЖ Джеймі Каррагер

