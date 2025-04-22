Каррагер запропонував виключити Александера-Арнольда зі складу Ліверпуля

Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер заявив, що захисника Трента Александера-Арнольда не потрібно ставити в основний склад через бажання покинути клуб наприкінці сезону на правах вільного агента.

Каррагера цитує Goal.com.

"Заміни йому не буде – про це треба забути. Але одне з ключових рішень для Ліверпуля до кінця сезону та влітку – це якщо Трент не підтвердив своє бажання залишитися, а наразі він цього явно не зробив, тоді він не повинен виходити в старті", – заявив екскапітан "Червоних".

Нагадаємо, контракт Александера-Арнольда з Ліверпулем діє до кінця поточного сезону та досі не продовжений. За інформацією ЗМІ, 26-річний захисник збірної Англії близький до підписання контракту з мадридським Реалом.