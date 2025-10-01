Слот: Алісон не зможе зіграти проти Челсі в АПЛ

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот заявив, що основний воротар команди Аліссон Беккер буде змушений пропустити наступний матч Англійської Прем'єр-ліги через пошкодження.

Про це нідерландський фахівець розповів після поразки від Галатасарая у 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів.

"Коли гравець змушений покинути поле таким чином, це ніколи не є позитивним знаком. Аліссон не зможе зіграти в суботу", – сказав Слот.

У грі зі стамбульською командою Аліссон був замінений на 56-й хвилині через пошкодження. Замість нього гру продовжив грузинський голкіпер Гіоргі Мамардашвілі.

Для бразильського воротаря Ліверпуля це вже не перша травма за останній час. У сезоні-2024/2025 він пропустив 31 матч через пошкодження, а ще кампанією раніше – 19.

Перед міжнародною перервою мерсисайдці завітають в гості до Челсі. Матч відбудеться в суботу, 4 жовтня.

Раніше стало відомо, що центральний захисник Ліверпуля Джованні Леоні, скоріше за все, у поточному сезоні на поле більше не вийде.