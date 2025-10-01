Екітіке отримав травму в матчі Ліверпуля проти Галатасарая

Нападник Ліверпуля Юго Екітіке отримав ушкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Галатасарая, який "червоні" програли 0:1.

Про це повідомив клубній пресслужбі Арне Слот.

"Він щось відчув, коли потягнувся за м'ячем. Юго сказав, що не може продовжувати грати, тому ми його замінили. Подивимось, як він покаже себе вихідними та що ми побачимо під час медичного сканування", – розповів фахівець.

Нагадаємо, 23-річний форвард став гравцем Ліверпуля цього літа за 95 млн євро з Айнтрахта. У 9 матчах за "червоних" француз забив 5 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Також у пасиві Екітіке одна червона картка, яку Слот назвав "дурною та безглуздою".

Раніше наставник Ліверпуля повідомив подробиці травми Аліссона, яку він також отримав у матчі з Галатасараєм.