Я розчарований, – Слот прокоментував поразку Ліверпуля від Галатасарая

Володимир Максименко — 1 жовтня 2025, 11:16
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про поразку Ліверпуля від Галатасарая в матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я дуже розчарований. Напередодні ми програли Крістал Пелес і ось знову поразка. Якщо говорити про конкретно цей матч, то ми створили недостатню кількість моментів.

У другому таймі ситуація ускладнювалась, а Ліверпуль так і не зміг врятуватись, – розповів Слот. 

У наступному турі ЛЧ "червоні" зіграють проти Айнтрахта – поєдинок заплановано на 22 жовтня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Ліверпуля розповів про травми  Аліссона та Юго Екітіке, які вони отримали у матчі з турецьким грандом.

