Я розчарований, – Слот прокоментував поразку Ліверпуля від Галатасарая

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про поразку Ліверпуля від Галатасарая в матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я дуже розчарований. Напередодні ми програли Крістал Пелес і ось знову поразка. Якщо говорити про конкретно цей матч, то ми створили недостатню кількість моментів.

У другому таймі ситуація ускладнювалась, а Ліверпуль так і не зміг врятуватись, – розповів Слот.