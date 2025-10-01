Я розчарований, – Слот прокоментував поразку Ліверпуля від Галатасарая
Арне Слот
Ліверпуль
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про поразку Ліверпуля від Галатасарая в матчі другого туру Ліги чемпіонів.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Я дуже розчарований. Напередодні ми програли Крістал Пелес і ось знову поразка. Якщо говорити про конкретно цей матч, то ми створили недостатню кількість моментів.
У другому таймі ситуація ускладнювалась, а Ліверпуль так і не зміг врятуватись, – розповів Слот.
У наступному турі ЛЧ "червоні" зіграють проти Айнтрахта – поєдинок заплановано на 22 жовтня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше головний тренер Ліверпуля розповів про травми Аліссона та Юго Екітіке, які вони отримали у матчі з турецьким грандом.