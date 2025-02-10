Син Каррагера виступатиме за збірну Мальти

Син легендарного ексзахисника Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагера виступатиме за збірну Мальти.

Про це повідомляє Times of Malta.

22-річний Джеймс Каррагер уже отримав мальтійське громадянство. У Федерації футболу Мальти вже підтвердили, що гравець дав згоду захищати кольори їхньої національної збірної.

Каррагер-молодший наразі виступає за Віган у Лізі 1, третьому за силою дивізіоні англійського футболу. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 2 асисти у 26 матчах у всіх турнірах.

Як і його батько, Джеймс виступає на позиції центрального захисника. Трансферна вартість гравця оцінюється в 150 тисяч євро.

Каррагер-молодший був кандидатом у молодіжну збірну Англії, проте так і не отримав жодного виклику в команду.

Нагадаємо, вчора, 9 лютого, Ліверпуль вилетів у Кубку Англії він Плімута Максима Таловєрова.