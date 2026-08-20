Тоттенгем націлився на двох зірок Манчестер Сіті

Тоттенгем розглядає підписання двох футболістів Манчестер Сіті – Савіньйо та Омара Мармуша.

Про це інформує журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Наразі між клубами триває стадія перемовин.

"Шпори" готові викласти за 22-річного бразильського лівого вінгера близько 99 мільйонів євро. Раніше лондонський клуб вже намагався оформити трансфер Савіньйо влітку 2025-го, але "містяни" відмовилися від продажу бразильця, з яким у них контракт до 30 червня 2031 року.

Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює вартість Савіньйо, який провів за команду вже 84 поєдинки (7 голів і 16 асистів), у 35 мільйонів євро.

Щодо Мармуша, то Омар має чинну угоду з Сіті до 30 червня 2029-го, а його вартість складає 50 мільйонів євро. Єгиптянин виступає за МанСіті із зими 2025-го та відіграв у футболці "містян" 62 гри (16 м'ячів та 6 гольових передач).

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем продовжив співпрацю з центральним захисником Беном Девісом.

Додамо, що перший офіційний матч "шпор" у новому сезоні-2026/27 відбудеться 22 серпня. У першому турі АПЛ Тоттенгем зіграє на виїзді проти Брентфорда (старт о 19:30 за київським часом).