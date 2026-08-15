Інтер за 35 млн євро підписав захисника збірної Англії
Фланговий захисник Тоттенгема та збірної Англії Джед Спенс став гравцем міланського Інтера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі переходу не розголошуються. 26-річний оборонець підписав 5-річний контракт – до літа 2031 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, вартість трансферу склала 35 млн євро.
Спенс уже знайомий з італійським футболом: другу половину сезону-2023/24 він провів у оренді в Дженоа. У минулому сезоні захисник провів 44 матчі за Тоттенгем у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
У складі Інтера Спенс замінить Дензела Думфріса, якого продали в мадридський Реал. Англієць не був першим вибором на заміну Думфрісу: Марко Палестру в останній момент перехопив Челсі, а Анан Халайлі провалив медогляд перед трансфером.
Нагадаємо, раніше Інтер на правах вільного агента підписав захисника збірної Англії Джона Стоунза.