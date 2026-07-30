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Інтер підписав захисника збірної Англії

Олег Дідух — 30 липня 2026, 21:14
Інтер підписав захисника збірної Англії
Джон Стоунз
ФК Інтер

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз став гравцем міланського Інтера.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Контракт розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Стоунз перейшов у Інтер на правах вільного агента, його контракт із Манчестер Сіті сплив наприкінці червня поточного року.

Кольори Манчестер Сіті Стоунз захищав протягом останніх 10 років. Із командою він 6 разів ставав чемпіоном Англії, а в 2023 році виграв Лігу чемпіонів, обігравши у фіналі саме Інтер.

32-річний захисник відзначився 3 голами в 94 матчах за збірну Англії, зокрема, провів 5 матчів на чемпіонаті світу 2026 року.

Напередодні Інтер продовжив контракт із іншим центральним захисником, німцем Яном Орелем Біссеком.

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