Інтер узгодив із Ліверпулем трансфер Джонса

Ліверпуль погодився продати в міланський Інтер англійського півзахисника Кертіса Джонса.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, клуби досягли домовленості щодо суми трансферу, яка складе 32 мільйони євро плюс 4 мільйони можливих бонусів. Із самим хавбеком чемпіони Італії узгодили умови особистого контракту значно раніше.

Кертіс Джонс – вихованець Ліверпуля. Дебютував у 2019-му, став наймолодшим капітаном в історії клубу (19 років). З командою виграв АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги. Минулого сезону зіграв 49 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Таким чином, Джонс стане третім англійським новачком Інтера цього літа. Раніше чемпіони Італії підписали Джеда Спенса на Джона Стоунза.