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Лапорта: Ла Ліга хотіла дестабілізувати Барселону

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 12:10
Лапорта: Ла Ліга хотіла дестабілізувати Барселону
Жоан Лапорта
Фабріціо Романо

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта прокоментував чутки навколо своєї персони та можливість подати у відставку через заборону реєстрації Дані Ольмо.

Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.

"Я ніколи не збирався йти у відставку через рішення Ла Ліги та Федерації. Вони хотіли дестабілізувати клуб, гравців та тренера.

Ми відповіли їм – виграли Суперкубок. Я дуже це ціню у своїх футболістах", – розповів Лапорта.

Нагадаємо, через фінансові труднощі "блаугранас" не могли зареєструвати Дані Ольмо та Віктора Роке на другу частину сезону.

Втім, через суд Барселона все ж змогла отримати тимчасовий дозвіл, чи викликала обурення Атлетико та Анчелотті.

Раніше повідомлялось, що Ла Ліга наклала трансферний бан на два іспанські клуби.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Жоан Лапорта

Жоан Лапорта

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