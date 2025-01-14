Лапорта: Ла Ліга хотіла дестабілізувати Барселону
Жоан Лапорта
Фабріціо Романо
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта прокоментував чутки навколо своєї персони та можливість подати у відставку через заборону реєстрації Дані Ольмо.
Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.
"Я ніколи не збирався йти у відставку через рішення Ла Ліги та Федерації. Вони хотіли дестабілізувати клуб, гравців та тренера.
Ми відповіли їм – виграли Суперкубок. Я дуже це ціню у своїх футболістах", – розповів Лапорта.
Нагадаємо, через фінансові труднощі "блаугранас" не могли зареєструвати Дані Ольмо та Віктора Роке на другу частину сезону.
Втім, через суд Барселона все ж змогла отримати тимчасовий дозвіл, чи викликала обурення Атлетико та Анчелотті.
Раніше повідомлялось, що Ла Ліга наклала трансферний бан на два іспанські клуби.