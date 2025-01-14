Лапорта: Ла Ліга хотіла дестабілізувати Барселону

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта прокоментував чутки навколо своєї персони та можливість подати у відставку через заборону реєстрації Дані Ольмо.

Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.

"Я ніколи не збирався йти у відставку через рішення Ла Ліги та Федерації. Вони хотіли дестабілізувати клуб, гравців та тренера. Ми відповіли їм – виграли Суперкубок. Я дуже це ціню у своїх футболістах", – розповів Лапорта.

🚨 Barça president Laporta: “I was never gonna resign for a decision made by La Liga and the Federation”.



“We don’t give up, but they tried to destabilize the club, the players and the manager. We reacted, we won the Super Cup and I really value that”. pic.twitter.com/QcCMNzCu3B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025

Нагадаємо, через фінансові труднощі "блаугранас" не могли зареєструвати Дані Ольмо та Віктора Роке на другу частину сезону.

Втім, через суд Барселона все ж змогла отримати тимчасовий дозвіл, чи викликала обурення Атлетико та Анчелотті.

Раніше повідомлялось, що Ла Ліга наклала трансферний бан на два іспанські клуби.