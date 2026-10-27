Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Лапорта – про Ямаля: Ми маємо оточити його любов'ю та підтримкою

Володимир Максименко — 27 жовтня 2026, 12:32
Лапорта – про Ямаля: Ми маємо оточити його любов'ю та підтримкою
Ламін Ямал
Getty Images

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про Ламіна Ямаля, який не виграв Золотий м'яч-2026. 

Слова функціонера передає журналіст Фабріціо Романо.

На думку Лапорти, юний іспанець зробив усе, щоб виграти престижну індивідуальну нагороду.

"Ламін довів, що цілком гідний Золотого м'яча, але цього так і не сталось. Тепер ми маємо оточити його любов'ю та підтримкою – він на це заслуговує.

Сподіваємось, що наступного року Ямаль все ж виграє Золотий м'яч", – розповів Лапорта.

Нагадаємо, Золотий м'яч 2026 року виграв форвард Баварії Гаррі Кейн. Друге місце у голосуванні посів Кіліан Мбаппе. а третє саме Ламін Ямаль.

Згодом у France Football розкрили відрив англійця від найближчих конкурентів.

Читайте також :
колонка Дякую, що ти є! Я перестав боятися й полюбив "Золотий м’яч"

Раніше ексфутболіст Реала Гуті звинуватив організаторів церемонії у змові.

Барселона Ламін Ямал Жоан Лапорта

Ламін Ямал

Ямал утретє поспіль став найкращим молодим футболістом світу: нагороду вручив Шевченко
Шедеври щоматчу та історичний старт Барселони: футбол входить в еру Ламіна Ямаля
Моурінью розповів, чи планує приділяти персональну увагу Ямалю напередодні дербі з Барселоною
Букмекери назвали фаворита на Золотий м'яч-2026
Левандовський розповів, кого підтримує у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Останні новини