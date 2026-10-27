Лапорта – про Ямаля: Ми маємо оточити його любов'ю та підтримкою
Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про Ламіна Ямаля, який не виграв Золотий м'яч-2026.
Слова функціонера передає журналіст Фабріціо Романо.
На думку Лапорти, юний іспанець зробив усе, щоб виграти престижну індивідуальну нагороду.
"Ламін довів, що цілком гідний Золотого м'яча, але цього так і не сталось. Тепер ми маємо оточити його любов'ю та підтримкою – він на це заслуговує.
Сподіваємось, що наступного року Ямаль все ж виграє Золотий м'яч", – розповів Лапорта.
Нагадаємо, Золотий м'яч 2026 року виграв форвард Баварії Гаррі Кейн. Друге місце у голосуванні посів Кіліан Мбаппе. а третє саме Ламін Ямаль.
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