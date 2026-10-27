Лапорта – про Ямаля: Ми маємо оточити його любов'ю та підтримкою

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про Ламіна Ямаля, який не виграв Золотий м'яч-2026.

Слова функціонера передає журналіст Фабріціо Романо.

На думку Лапорти, юний іспанець зробив усе, щоб виграти престижну індивідуальну нагороду.

"Ламін довів, що цілком гідний Золотого м'яча, але цього так і не сталось. Тепер ми маємо оточити його любов'ю та підтримкою – він на це заслуговує.

Сподіваємось, що наступного року Ямаль все ж виграє Золотий м'яч", – розповів Лапорта.