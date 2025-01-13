ФІФА наклала трансферний бан на два клуби Ла Ліги

ФІФА наклала трансферний бан на Мальорку та Райо Вальєкано, які виступають в Іспанській Ла Лізі.

Про це повідомила Marca.

Обидві команди не зможуть реєструвати нових футболістів протягом наступних трьох трансферних вікон, починаючи з 9 січня 2025 року.

Видання додає, що ця новина стала повною несподіванкою для обох клубів. Як стверджують представники Райо Вальєкано, вони вперше чують про таке рішення ФІФА.

Водночас керівництво Мальорки заявило, що вважають рішення ФІФА адміністративною помилкою і що клуб не отримував жодних офіційних повідомлень про накладення трансферного бану.

Нагадаємо, 12 січня каталонська Барселона розгромно перемогла мадридський Реал у фіналі Суперкубку Іспанії.