Анчелотті прокоментував реєстрацію Ольмо та Віктора у складі Барселони

Головний тренер Реала Карло Анчелотті м'яко висловився про дозвіл на реєстрацію Дані Ольмо та Віктора Роке Барселоною.

Слова італійця наводить BeInSports.

"У мене є думка з цього приводу, але я не хочу її говорити. Я не знаю подробиць ситуацію, але можу точно сказати, що ми повинні поважати інші клуби", – вважає Анчелотті.

Нагадаємо, каталонці ризикували втратити двох своїх футболістів, оскільки мають великі проблеми з грошима.

Втім, "блаугранас" все ж отримали тимчасовий дозвіл на реєстрацію Ольмо та Роке.

Зазначимо, що у фіналі Суперкубку Іспанії Барселона зіграє саме з Реалом. Каталонці обіграли Атлетик, а "вершкові" – Мальорку.

Раніше Анчелотті прокоментував дискваліфікацію Вінісіуса Жуніора.