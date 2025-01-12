Вилучення не допомогло: Барселона забила 5 м'ячів у ворота Реала та здобула Суперкубок Іспанії

Каталонська Барселона розгромно перемогла мадридський Реал у фіналі Суперкубку Іспанії.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2.

Примітно, що відкрили рахунок у грі саме мадридці. Вже на 5 хвилині гол та унікальне досягнення до свого активу записав Кіліан Мбаппе.

Проте відповідь Барселони не змусила себе чекати. Спершу Ламін Ямал відзначився неймовірним голом, потім Левандовський та Рафінья за 3 хвилини двічі засмутили Тібо Куртуа. А на останніх секундах доданого до першого тайму часу Бальде довів рахунок до розгрому.

Другий тайм розпочався зі ще одного голу Рафіньї, який вбив інтригу, щоправда, ненадовго. На 56 хвилині Войцех Щенсний зрізав Мбаппе, який виходив віч-на-віч. Голкіпер отримав пряму червону, а Реал – небезпечний штрафний, який у підсумку реалізував Родріго.

Це був останній гол у грі, попри всі спроби Реала відігратися. Зауважимо, що Барселона вперше в історії двічі поспіль забила Реалу 4+ голи.

Суперкубок Іспанії

Фінал, 12 січня

Реал Мадрид – Барселона 2:5 (1:4)

Голи: 1:0 – 5 Мбаппе, 1:1 – 22 Ямал, 1:2 – 36 Левандовський, 1:3 – 39 Рафінья, 1:4 – 45+10 Бальде, 1:5 – 48 Рафінья, 2:5 – 60 Родріго

Вилучення: 56 Щенсний (пряма червона)

Нагадаємо, Барселона в півфіналі здобула перемогу над Атлетиком з Більбао, а мадридський колектив розгромив Мальорку.