Коли в одному курнику більше одного півня, це не може спрацювати: Лапорта – про трансфер Мбаппе до Реала

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта очікував, що трансфер нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе з ПСЖ до мадридського Реала негативно позначиться на команді "вершкових" через велику кількість зіркових футболістів.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Я ж казав! Коли в одному курнику більше одного півня, це не може спрацювати, ніколи. У футболі на першому місці — команда та командний дух. Якщо цього немає, проєкт не спрацює".

Водночас Лапорта зазначив, що у його клубу такі проблеми відсутні завдяки вихованцям, головному тренеру Гансу-Дітеру Фліку та спортивного директора Деку.

"Це одна з сильних сторін "Барселони". У нас є великі таланти, вихованці "Ла Масії", гравці, які походять з інших футбольних культур, і нам вдається сформувати з них злагоджену команду, яка добре працює.

І це завдяки чудовому тренеру Гансі Фліку, а також спортивному директору Деку, який працює над вдосконаленням цієї команди.

Нагадаємо, що французький нападник став гравцем "королівського" клубу влітку 2024 року. З того моменту Мбаппе провів на клубному рівні 114 матчів, у яких відзначився 114 голами та 97 асистами.

Водночас клуб після переходу чемпіона світу-2018 не вигравав внутрішній чемпіонат або Лігу чемпіонів. Натомість "вершкові" тріумфували у Суперкубку УЄФА та Міжконтинентальному кубку ФІФА у кампанії-24/25.

Додамо, що напередодні Мбаппе вперше у кар'єрі став володарем премії Onze d'Or 2026, якою нагороджують найкращого футболіста Європи.