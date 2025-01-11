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Атлетико виступив із заявою стосовно дозволу Барселоні зареєструвати Ольмо

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 12:18
Атлетико виступив із заявою стосовно дозволу Барселоні зареєструвати Ольмо
Дані Ольмо
Transfermarkt

Мадридський Атлетико виступив із заявою відносно тимчасового дозволу на реєстрацію Ольмо та Віктора, який Ла Ліга надала Барселоні.

Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".

"Атлетико Мадрид хоче висловити свою збентеженість рішенням Consejo Superior de Deportes (Національна спортивна рада). Ми вважаємо, що такі дії ставлять під загрозу чинну систему.

Спортивний закон Ла Ліги поставлено під сумнів. Наш клуб та всі інші учасники чемпіонату поважають Економічний контроль.

Такі втручання у правила можуть викликати серйозний прецедент. Таким рішенням відчиняються двері для нових правопорушень та пошуку нових рішень, щоб обійти покарання", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, каталонський клуб звернувся до CSD після відмови Ла Ліги зареєструвати футболістів на другу частину сезону.

Раніше повідомлялось про зацікавленість Мілана у підписанні Ольмо.

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