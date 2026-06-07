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Ямал отримав історичне визнання в Ла Лізі, яким не може похвалитись жоден іспанець

Денис Іваненко — 7 червня 2026, 07:36
Ямал отримав історичне визнання в Ла Лізі, яким не може похвалитись жоден іспанець
Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер Барселони Ламін Ямал напередодні був визнаний найкращим гравцем Ла Ліги сезону-2025/26.

Цю нагороду започаткували у 2009 році. З того моменту її жодного разу не вигравав іспанський футболіст, тож зірка каталонців став першим, хто отримав це визнання в чемпіонаті рідної країни.

Абсолютним рекордсменом є Ліонель Мессі, який ставав переможцем 9 разів. Двічі нею нагороджували Каріма Бензема, а ще по одному разу – Кріштіану Роналду, Антуана Грізманна, Марка-Андре тер Штегена, Джуд Беллінгема, Рафінью та Яна Облака.

Зазначимо, що 18-річний іспанець в нинішній кампанії Ла Ліги провів 28 матчів. У них він забив 16 голів та віддав 12 результативних передач.

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