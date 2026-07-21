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Легенда Динамо припустив, чи може Ямал стати наступним королем футболу після Мессі

Софія Кулай — 21 липня 2026, 11:35
Легенда Динамо припустив, чи може Ямал стати наступним королем футболу після Мессі
Ліонель Мессі проти Ламіна Ямала
Getty Images

Головний тренер клубу Азія Талас Максим Шацьких висловився про порівняння Ламіна Ямала та Ліонеля Мессі.

Його цитує Sport-express.ua.

Колишній динамівець розповів, чи може Ямал у найближчі роки стати новим королем футболу замість Лео.

"У Барселоні він (Мессі – прим. ред.), можливо, цю естафету вже й передав, адже зараз Ямал є там головним молодим "диригентом". Він ще зовсім юний хлопець, тож подивимося, як розвиватиметься його кар'єра. Але порівнювати їх поки не можна. Певна мінімальна схожість є, проте питання в тому, чи зможе він з роками демонструвати ті ж навички, стабільність, ігрове мислення та індивідуальну майстерність, які Мессі показував протягом усієї кар'єри.

Наразі Мессі – це Мессі, а Ямал ще треба багато чого довести. Дай Боже, щоб його не зіпсували навколофутбольні речі: агенти, дівчата, машини, великі гроші. Час усе розставить на свої місця", – заявив Шацьких.

Нагадаємо, що ці обидва покоління зійшлися на одному футбольному полі у фіналі ЧС-2026. Ямал разом із Іспанією мінімально обіграв Аргентину на чолі з Мессі (1:0).

Після матчу Ламін став першим серед іспанських гравців, хто підійшов та підтримав Ліонеля, який, схоже, провів свій прощальний поєдинок за збірну.

Раніше колишній головний тренер Барселони Хаві порівняв Мессі та Ямала.

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