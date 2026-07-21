Легенда Динамо припустив, чи може Ямал стати наступним королем футболу після Мессі

Головний тренер клубу Азія Талас Максим Шацьких висловився про порівняння Ламіна Ямала та Ліонеля Мессі.

Його цитує Sport-express.ua.

Колишній динамівець розповів, чи може Ямал у найближчі роки стати новим королем футболу замість Лео.

"У Барселоні він (Мессі – прим. ред.), можливо, цю естафету вже й передав, адже зараз Ямал є там головним молодим "диригентом". Він ще зовсім юний хлопець, тож подивимося, як розвиватиметься його кар'єра. Але порівнювати їх поки не можна. Певна мінімальна схожість є, проте питання в тому, чи зможе він з роками демонструвати ті ж навички, стабільність, ігрове мислення та індивідуальну майстерність, які Мессі показував протягом усієї кар'єри.

Наразі Мессі – це Мессі, а Ямал ще треба багато чого довести. Дай Боже, щоб його не зіпсували навколофутбольні речі: агенти, дівчата, машини, великі гроші. Час усе розставить на свої місця", – заявив Шацьких.