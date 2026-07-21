Ямал порушив королівський протокол: чемпіон світу по-братськи обійняв короля Іспанії на урочистому прийомі

Після історичної перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 увагу вболівальників привернув не лише святковий прийом у королівському палаці, а й незвичайна поведінка одного з головних героїв команди — Ламіна Ямаля.

Під час урочистої зустрічі з королем Іспанії Феліпом VI більшість футболістів дотримувалися офіційного етикету, обмежившись традиційним рукостисканням. Однак 19-річний Ямал вирішив зробити все по-своєму.

Замість формального привітання він тепло обійняв монарха та привітав його так, ніби зустрів давнього друга. Незвичний момент одразу потрапив у трансляцію та швидко став вірусним у соціальних мережах.

Фанати відзначили, що король Феліп VI поставився до такого жесту з посмішкою, а невимушене спілкування лише підкреслило теплу атмосферу святкування.

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На урочистому прийомі також були присутні королева Летиція та принцеси Леонор і Софія. Уся королівська родина підтримувала збірну Іспанії безпосередньо на трибунах під час фіналу проти Аргентини, який завершився перемогою "червоної фурії" з рахунком 1:0 в овертаймі.

Відзначимо, що найкращим гравцем фіналу ЧС-2026 став нападник Ферран Торрес, який став автором єдиного голу у зустрічі. Натомість найкращим футболістом усього Мундіалю став не Ліонель Мессі, а іспанець Родрі.